Sold out: Se agotaron las entradas para ver a Oasis en el Reino Unido e Irlanda

La venta masiva de boletos, que comenzó esta mañana, estuvo marcada por una demanda sin precedentes, controversias sobre los precios y desesperación por los fanáticos que esperaban ser testigos del reencuentro musical de los hermanos Gallagher.

“Los boletos para los shows de Irlanda y el Reino Unido se han agotado oficialmente”, anunció Oasis a través de su cuenta oficial en la red social X. Los artistas además advirtieron a sus seguidores que eviten comprar boletos en plataformas no autorizadas, pues dichos tickets podrían ser cancelados.

La pugna por conseguir entradas fue tan abrumadora que el sitio web de Ticketmaster experimentó problemas técnicos, con muchos usuarios reportando “errores 503″ y dificultades para acceder tanto a su versión web como a la aplicación.

Cientos de miles de fans se encontraron atrapados en enormes filas virtuales durante horas. Jamie Moore, un aficionado de 50 años, le dijo a la BBC que “nunca antes se había sentido tan decepcionado”, pues la página web lo expulsó —tras una larga espera— al haberlo confundido erróneamente con un bot.

Ticketmaster emitió un comunicado a NME asegurando que la situación estaba controlada: “La fila se está moviendo a medida que los fans compran entradas. Como se anticipó, millones de fans están accediendo a nuestro sitio, por lo que han sido colocados en espera aleatoria”.

Pero las fallas técnicas no fueron los únicos problemas. Los fans de Oasis también elevaron su voz de protesta por el sistema de “precios dinámicos” de Ticketmaster, una modalidad que ajusta el valor “oficial” de las entradas en función de la demanda.

Este sistema llevó a que muchos fans se encontraran con precios significativamente más altos de lo anunciado inicialmente, a pesar de los boletos que querían comprar no eran de reventa.

Un usuario se quejó en X: “Ticketmaster ha elevado los precios de campo en el concierto de Cardiff a 356 libras esterlinas. Incluso esas ya están agotadas y las únicas que puedo sumar a mi carrito después de tres horas de fila están bordeando las mil libras para dos boletos”.

Según anotó NME, el precio de esos boletos en Cardiff había sido anunciado en £135 (177 dólares) más gastos cuando se revelaron los valores de la preventa el viernes 29 de agosto. El incremento no suma beneficios adicionales (VIP) a los compradores.

El sistema de “precios dinámicos” de Ticketmaster generó protestas entre los fans al elevar significativamente los precios iniciales (X/Twitter)

Por su parte, Ticketmaster ha defendido su sistema, afirmando en su sitio web que los precios dinámicos “pueden aumentar o disminuir en cualquier momento, según la demanda. Esto es similar a cómo se venden los boletos de avión y las habitaciones de hotel”.

La gira Oasis Live ‘25 marca la reunión de Liam y Noel Gallagher después de 15 años de separación. Los conciertos están programados para el verano de 2025 en varias ciudades del Reino Unido e Irlanda, incluyendo Manchester, Londres, Cardiff, Dublin y Edimburgo.

El 29 de agosto, la banda añadió tres fechas adicionales en Manchester, Londres y Edimburgo debido a la “demanda sin precedentes”. Hasta el momento, se han confirmado 17 recitales en el circuito musical que tendrán los británicos el año que viene.

Debido a la expectativa de su reencuentro, especialistas de la industria musical compartieron sus proyecciones con The Sun y estimaron que la gira podría generar unos ingresos de alrededor de £400 millones (más de 520 millones de dólares). Con ello, se convertiría en uno de los tours más lucrativos del momento.

El anuncio de la reunión también ha impulsado las ventas y reproducciones del catálogo de la banda. Según la BBC, tres álbumes de Oasis se han posicionado en el top 5 de las listas de éxitos del Reino Unido: la colección Time Flies en el número tres del ranking, What’s The Story Morning Glory de 1995 en el cuarto lugar, y el álbum debut Definitely Maybe en el quinto lugar.