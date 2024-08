Paoltroni: “Voy a hacer lo imposible para que Lijo no sea juez de la Corte Suprema”

Además de señalar que la iniciativa “le está haciendo tremendo daño al Gobierno, al Presidente, a la gobernabilidad y a las inversiones”, aseguró que hará “lo imposible” para que Lijo no llegue al máximo tribunal .

“ No hay fundamento, por eso es preocupante. Si una persona tan cercana al presidente le lleva esta propuesta con el daño que le está generando… Bueno, señor Presidente, lamentablemente usted tiene gente de su equipo que le está haciendo perder credibilidad y confianza de todos los argentinos que votaron por una Argentina distinta, por una división de poderes, por los valores republicanos en lo más alto”, cuestionó Paoltroni.

La tensa charla entre Paoltroni y Caputo

Este martes Paoltroni siguió con sus cuestionamientos y dió más detalles de la charla que tuvo con Caputo, el asesor sin cargo formal en el Gobierno que integra la mesa chica de Milei: “Me pidió que vote como quiera pero que me calle. Le dije ‘no entendiste nada, voy a hacer lo imposible para que este tipo no sea juez’“, contó.