Otra recriminación de Fabiola: Alberto Fernández hizo designar a su medio hermano en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Yañez se refiere a que el ex jefe de Estado hizo ingresar a su medio hermano Pablo Galíndez como director de Comunicación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (ex Corporación Andina de Fomento, CAF) desde noviembre de 2021 , donde los sueldos son en dólares. La CAF es una entidad financiara multilateral integrada por 21 estados.

En la conversación, Yañez le asegura a Fernández que no aceptará plata de su parte luego de la separación de la pareja. Además en los chats ahora en manos de la Justicia se leen diferentes quejas: “Nadie quiere un centavo tuyo , fuiste tan infeliz”.

“No te preocupes”, le dice Fabiola para después aclararle a Fernández: ”No nací con vos. Nadie quiere un centavo tuyo, fuiste tan infeliz que no me diste más que comida y un techo prestado ” en alusión a la residencia presidencia de Olivos.

Al respecto, Yañez continuó: “Jamás me preguntaste cómo vivía mi familia en Misiones con $120.000 (menos que un plan social). Gracias, me hiciste darme cuenta de lo pusilánime que sos”. Y luego remató: “A tu hermano si le conseguiste un buen trabajo. Te felicito. Así son los que nunca les faltó nada y viven en una gran casa. Y son tan egoístas, que me esforcé tanto en las Navidades y todo que tuvieran un lindo regalo. Cosa que jamás recibió de ellos”.