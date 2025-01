Motosierra profunda arrasa con planes de universidades y piqueteros, exigiéndose devolución de dinero

“A través de la Resolución 2025/10 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ha decidido evaluar la continuidad de programas y actividades que no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. Se trata de programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”, detalla el texto al que tuvieron acceso los colegas de Clarín .

“Se eliminarán programas y convenios del ex Ministerio de Ciencia que no aporten al crecimiento del país.Se rescindirán convenios con plazo vencido o vigentes que no posean transferencia de fondos y aquellos que no tengan una ejecución superior al 30%”, añadieron, en la parte más dura del documento, ya que en la Resolución se anticipa que quienes recibieron plata y no la rindieron tendrán que pagarla.