En ese sentido es importante mencionar que la mejor estrategia para evitar las complicaciones asociadas a diabetes, incluidas las úlceras del pie, son el control con una dieta saludable, la realización regular de actividad física, la evaluación de la glucosa en sangre mediante laboratorios y el cumplimiento de un régimen de medicamentos recetado.

Asimismo se debe promover la educación de las personas con diabetes sobre el adecuado cuidado de los pies lo cual ayudará a prevenir problemas y garantizará una atención médica inmediata cuando estos surjan. Por ello los consejos incluyen:

-Revisar una vez al día en busca de ampollas, cortes, grietas, llagas, enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón.

-Higienizar diariamente de los pies con agua tibia (no caliente) y secado especialmente entre los dedos.

-No eliminar callosidades u otras lesiones del pie en forma personal. Incluso para evitar lesiones en la piel, no uses lima de uñas, cortaúñas o tijeras en callosidades, callos, juanetes o verrugas. Consulta a tu médico o especialista en pies (podólogo) para eliminar cualquiera de estas lesiones.

-No caminar descalzo para evitar lesiones.

-Utilizar medias limpias y secas que sean de algodón y fibras acrílicas especiales, no nailon. No uses medias con bandas elásticas ajustadas que reducen la circulación o con costuras que puedan irritar la piel.

-Comprar zapatos que brinden soporte y amortiguación para el talón, el arco y el pulpejo del pie. Evite los zapatos ajustados y los tacones altos o los zapatos estrechos que aprieten los dedos de los pies.

-No fumar ya que afecta la circulación y reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. Estos problemas circulatorios pueden provocar heridas más graves y una cicatrización deficiente.

Programar controles regulares de los pies. El médico o podólogo puede inspeccionar tus pies para detectar signos tempranos de daño a los nervios, mala circulación u otros problemas en los pies. Programa exámenes de los pies al menos una vez al año o con más frecuencia si lo recomienda tu médico.

En todo caso quienes tengan consultas sobre el soporte de la red de asistencia para pacientes, pueden dirigirse al Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular telefónicamente al 0343- 4840210, vía mail a diabetesentrerios@gmail.com o personalmente en Belgrano Nº 29 de la ciudad de Paraná.

Cabe citar incluso que el Programa actualmente está trabajando en el fortalecimiento de una red integral de atención de pie diabético que permitirá ordenar los circuitos de asistencia de las personas que padecen esta afección. Esta instancia, organizada en fases, además optimizará la estrategia de prevención dentro del primer nivel de atención y mejorará la asistencia de los pacientes agilizando las derivaciones entre los distintos niveles.