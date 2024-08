Liberaron a los rugbiers franceses acusados de violación

A partir de que el fiscal acedió al pedido de libertad de la defensa de los rugbiers, no se devolverá a los deportistas sus pasaportes y no podrán volver a su país , como pedía la defensa.

Las pruebas

“Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo (ríe) re lindo. Y llegué a mi casa a las nueve de la mañana, a las nueve. O sea te debo la vida, me hiciste re el aguante de dejarme acá con la S. (NdR: en referencia a su hija) en mi casa, siempre la misma historia, la vez que salgo aproveché, boluda. Me cagó a palos, me agarró del cachete y me ha dejado unos machucones en la cara, ahhhh, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda… No sabés, tremendo el pendejito”, se escucha en el audio.