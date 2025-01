La industria le contestó a Milei: “Se avanza poco y hay que nivelar la cancha”

Mencionan que el costo laboral llega al 67% de la masa salarial. Y, que a pesar de índices de siniestralidad similares, la litigiosidad laboral es 10 a 20 veces superior al de países comparables. Argentina se encuentra, además, entre los países con peor desempeño logístico.

El estudio fue realizado en conjunto por los fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, tubos y perfiles, construcciones livianas de acero, línea blanca, electro y gasodomésticos, autopartes y envases de acero, principalmente. Son industrias que junto con la automotriz, nuclean 17.000 empresas, en su mayoría PyMEs, que generan US$ 11.500 millones en exportaciones y 350.000 empleos directos.

En lo que parece una respuesta al Presidente que supo reprocharles que para subsidiar a la industria se le robó al campo, en el arranque de las conclusiones se interpela: “¿Industria o recursos naturales? ¿Exportación o mercado interno? ¿Sustituir importaciones o integrarnos al mundo? Estas son preguntas clásicas del debate sobre el desarrollo económico argentino, pero quizás estamos viendo el tablero al revés: no se trata de elegir entre extremos, sino de entender cómo se conectan todas estas piezas. La experiencia global nos muestra que no hay país desarrollado sin una industria fuerte, y Argentina no es la excepción”.