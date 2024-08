Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: el jefe de la custodia defendió el rol de su equipo el día del ataque

La semana pasada, durante su declaración testimonial -donde pocas preguntas se concentraron específicamente en los hechos del 1 de septiembre-, se analizó el rol de la custodia de Cristina. Este miércoles, ante el TOF 6 -integrado por Sabrina Name, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg- Diego Carbone fue el primero en subir al estrado. La fiscal general Gabriela Baigún comenzó con el interrogatorio al jefe de la custodia de Cristina Kirchner.

“El día del hecho, circulaba la cápsula presidencial, el grupo de avanzada, cerca de diez personas ”, fue el primer detalle que brindó el comisario. Por cláusulas de confidencialidad respecto a la cantidad de personas asignadas a la seguridad de la ex vicepresidenta, muchos detalles no puede ser revelados, como tampoco el nombre de quienes integran ese equipo de custodios.

Uno de los puntos discutidos en el marco de este caso fue cómo trabajó esa noche la custodia, ya que fue un civil quien atrapó a Sabag Montiel, y no sus custodios. Un grupo de militantes presentes frente a la casa de la entonces vicepresidenta detectaron el arma de fuego y redujeron a su portador. La policía había habilitado a que La Cámpora se ocupara de parte de la custodia de Cristina, como reveló Clarín en su momento.

Después de que Sabag Montiel apuntó con el arma de fuego a quince centímetros de la cabeza de la ex vicepresidenta, la custodia tampoco la retiró del lugar: durante seis minutos, Cristina Kirchner continuó caminando entre los militantes y vecinos , firmando libros, con una extrema proximidad con todos ellos pese al ataque que había sufrido.

Frente a esa sucesión de hechos, este miércoles la fiscal Baigún le consultó a Carbone por qué ese día no estaba junto a Cristina Kirchner: “Ese día no estaba porque no es parte de mi función, parte de mi rol es el de contralor y fiscalizador de la parte administrativa. La pregunta debería ser ¿Por qué tendría que estar?”, replicó.