José Mujica: “Me estoy muriendo, ya terminó mi ciclo”

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, explicó en diálogo con el semanario Búsqueda del país vecino.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, esbozó el ex mandatario uruguayo, de 89 años.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, expresó.

Además, señaló que no brindará más notas a la prensa: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

A lo largo de la charla, Mujica dejó varias reflexiones sobre su larga carrera política, que incluyó desde la participación en la lucha armada hasta su llegada al poder.

“A mí la vida me ha dado muchos premios. El principal es que estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre. Igual, en determinado momento, morir hay que morir. ¡Y cómo para no estar orgulloso! ¡Mirá lo que hicieron los compañeros! Se mandaron una campaña electoral impresionante. Hubo días que tuvieron 100 actos. La hicieron ellos la campaña”, analizó.

Ante la pregunta sobre si “se va tranquilo”, el ex presidente uruguayo asintió: “Totalmente tranquilo y agradecido. Mis compañeros lograron lo que mi generación no logró. ¡Mirá la votación que tuvieron! Y ahora van a tener nueve senadores y 36 diputados. Realmente impresionante. Eso lo lograron ellos”.

“No somos lo mismo que fuimos hace 40 o 50 años. La historia pasa para todos y la vida nos enseña a todos”, afirmó sobre su pasado en la guerrilla como referente de Tupamaros.

“Las definiciones de Marx son tacañas. Lo económico es motor de la historia, pero hay otros. Esa visión unilateral no la tengo más y eso me lo fue dando la vida. el ser humano es mucho más complejo, que interviene lo económico, pero intervienen muchas cosas también”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, Mujica elogió la democracia como forma de gobierno, a la cual no reconoció durante su juventud. “No hay nada como la democracia. Yo de joven no pensé así, es cierto. Me equivoqué. Pero hoy me bato por eso. No es la sociedad perfecta, es la mejor posible”

Cuando fue consultado sobre si se arrepientís de algo, afirmó: “De cantidad de cosas. Fui presidente, y en este país hay gente que pasa hambre. ¡No puede ser!”.

“La vida es una hermosa aventura y un milagro. Estamos demasiado concentrados en la riqueza y no en la felicidad. Estamos concentrados solo en hacer cosas y, cuando te querés acordar, se te pasó la vida al pedo. Yo la viví muy bien. Mi vida es un poco una novela. La presidencia es solo una pavada, un capítulo más. Además, yo no me había ni propuesto ser presidente. Se dio así el juego. Igual, siempre viví al mango. Eso, más que una manera de pensar, es temperamento”, reflexionó.

También analizó la situación en América Latina, en especial con las distintas figuras que se perpetúan en el poder. “Mirá lo de Bolivia. Es una vergüenza lo que está pasando. Y en Venezuela también. A Lula (en Brasil) las encuestas le dan el 50% pero la sucesión de él no tienen ni el 10. Desaparece Lula y a la mierda. Y las causas sociales son más largas que nuestra vida”, remarcó.

Incluso volvió a apuntar contra Cristina Kirchner. “En Argentina se dieron manija por lo que dije de Cristina. Pero tienen a (Axel) Kicillof, dejalo vivir, dale manija a lo nuevo. Está lleno de eso. Nunca se quieren retirar. Siempre quieren ocupar los primeros cargos. Se creen insustituibles. ¿Quién mierda es insustituible? Vos te morís y el mundo sigue dando vueltas”, lanzó.

En noviembre pasado, el ex mandatario uruguayo había cuestionado a CFK por asumir la presidencia del PJ y tomar la conducción del peronismo. “Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!”, exclamó en una entrevista con AFP.

“Todos los días ando un poquito en el tractor, aunque sea simbólico, y estoy acomodando las cosas para los que van a quedar acá en la chacra. Compré un tractor nuevo a US$ 28.000. Para los que van a quedar acá, para que vivan. Quiero dejarles fierros nuevos. No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia”, razonó. Y elogió a su compañera, Lucía Topolansky. “Es un ser superior y estoy acá todavía gracias a ella”, dijo.