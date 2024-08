Imane Khelif vuelve a Argelia con gloria y oro

Los 46 segundos que precedieron al abandono de la italiana Angela Carini en el combate que ambas protagonizaron en la Arena del Norte de París el 1 de agosto por los octavos de final de la categoría hasta 66 kilos del certamen olímpico fueron, por mucho, los más vistos en los ocho años de Khelif como boxeadora y los que dieron la señal de largada para esta disputa política y simbólica que se desarrolló, y todavía no terminó, fuera del cuadrilátero. Las lágrimas y las palabras de Carini (“recibí dos golpes en la nariz y ya no podía respirar, me dolía mucho, nunca me habían golpeado así”, aseguró) no hicieron más que alimentarla.