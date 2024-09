Francos: “Les dije a los gobernadores que el año que viene también va a ser duro”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos advirtió a los mandatarios provinciales que: “El año que viene va a ser un año duro también en términos del sector público”. Sin embargo, vaticinó que en 2025 habrá un repunte positivo en términos de crecimiento del sector privado.

“Somos muy optimistas con el futuro, sabemos que todavía quedan meses complejos, difíciles. Pero vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo para llegar a ese puerto de una Argentina nueva en crecimiento y desarrollo”, agregó en diálogo con radio Mitre.

El funcionario también reconoció el trabajo de los mandatarios para poner “las cuentas provinciales en orden” en un 2024 al que también definió como muy duro.

“Todos los gobernadores entienden y comparten la necesidad del equilibrio fiscal. Muchos de ellos lo han hecho y han avanzado mucho”, expresó Francos.

Francos, junto a Caputo, se reunieron vía Zoom con gobernadores el día después que el presidente Milei les exigiera a las provincias que realicen un ajuste de US$ 60.000 millones.

El encuentro convocado por la Casa Rosada fue para aclarar el tema, frenar el malestar y la tensión que empezaban a crecer entre los mandatarios provinciales, quienes señalaron que esa cifra de ajute era inaplicable.

“Ha sido un año muy complejo y eso ha llevado a los gobernadores, la mayoría ha iniciado su mandato también, a poner las cuentas provinciales en orden”, destacó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete habló del viaje del presidente Milei y del ministro Caputo durante el fin de semana próximo para negociar con el Fondo Monetario Internacional y se mostró positivo en torno a lograr un acuerdo por la deuda.

“Estamos en buenas condiciones. Todo el mundo está viendo avances de Argentina y el sobrecumplimiento de metas. De manera que va a haber una posibilidad de acuerdo con el FMI”, sentenció Francos.

Las declaraciones del funcionario nacional se dan luego de un cónclave informal liderado por Kristalina Georgieva y el board del FMI para tratar la reducción de los sobrecargos.

Si bien la directora del organismo no estableció una fecha exacta, la reunión para aprobar una quita de los excesivos intereses que pagan Ucrania, Argentina, Ecuador, Sudáfrica y Egipto, entre otros países, ocurrirá entre el 21 y 26 de octubre.

“Es una tarea que no es habitual en el presidente. Pero él entiende que, en la situación que tenemos hoy, más allá de todo su convencimiento, la política tiene eso: es una cuestión de números y de convencer al otro. El presidente se dedicó a la tarea de persuasión“, detalló el funcionario oficialista.

Durante sus declaraciones, Francos también defendió la decisión de llevar a cabo la cena y respondió a las críticas esbozadas por la oposición, que apuntaron contra el festejo de los legisladores tras decidir frenar el aumento a los haberes previsionales. “La verdad… me parece una crítica un poco ridícula pero proviniendo del kirchnerismo no me extraña que tengan esos argumentos. Como sabíamos que esa iba a ser la crítica, dejamos en claro que cada uno pagaba su asado. De manera que todos pagamos. No es muy común“. Previamente, Adorni había confirmado que cada invitado debía abonar $20.000 para participar.

Francos no solo se defendió sino que apuntó directamente contra el rol de la oposición en el manejo de las jubilaciones: “El kirchnerismo no se da cuenta de sus reiterados fracasos en las políticas sociales, fundamentalmente con jubilados y pensionados. A partir de las moratorias generaron un desastre en el financiamiento del sistema”. Y luego, el Jefe de Gabinete concluyó: “No se dan cuenta el mal que han hecho al sistema previsional, a las cuentas públicas de la Argentina, la poca noción sobre cómo se manejan. Han generado un desastre. Cualquier cosa que se haga bien, para ellos está mal hecha“.

Por último, el funcionario negó que esto pueda compararse con la foto de Olivos del festejo de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez. “Las críticas que vienen de ese lado y que pretenden asemejar el encuentro de camaradería de ayer, con 80 y pico de diputados y el Presidente, con un encuentro de un cumpleaños de Fabiola, Fernández, los peluqueros y los maquilladores, no tienen nada que ver”, sentenció.