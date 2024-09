Fecundas conclusiones deja el Aviation Day para la aeronavegación argentina

El evento no fue casual: es la primera vez que los organismos se unen para hacerlo, en un punto de quiebre para la aviación argentina en el que, según el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta , se está saliendo de “ un sistema cerrado con proteccionismo distorsivo , en el que unos pocos ganan y se resisten a los cambios apegados a sus privilegios, creyéndose los dueños del sector”, para en cambio ir hacia “ una apertura y modernizar el mercado ”.

En ese sentido, anticipó que habrá más medidas tras el primer paquete de decretos de reformas iniciales, que contemplan desregulación de los servicios. En la misma jornada, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) derogó el ranking de evaluación de puntualidad de las aerolíneas , al que calificó como “un procedimiento ineficaz, que no impacta en la mejora del servicio y solo aumenta los trámites burocráticos”.

Peter Cerdá , vicepresidente de IATA para las Américas, fue taxativo. “Las medidas implican que no hay más monopolio . Es récord la cantidad de acuerdos bilaterales . Nunca se firmaron ocho en tan poco tiempo: con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá y Canadá”, enumeró, y consideró que en la gestión de Mauricio Macri hubo logros, pero esta vez los hitos fueron inmediatos .

Cerdá pidió también que se elimine el Impuesto PAIS para el turismo en diciembre , como promete el Gobierno, e instó a terminar con monopolios como el de Intercargo , para dar lugar a que cada empresa elija qué servicio de rampa usar. “ No vamos a tener cinco nuevas líneas aéreas mañana , pero sí allanar el camino para que eventualmente suceda”, adelantó.

Planes de Aerolíneas, JetSmart y Flybondi

Por el lado de las low cost, JetSmart ratificó su plan de inversión de US$ 160 millones en dos aviones Airbus A320 que llegarán en octubre y se sumarán a la flota de ocho aeronaves en el país para aumentar en un 86% el número de asientos domésticos , con más frecuencias a destinos donde vuela regularmente y reactivación de rutas.

Estuardo Ortiz, CEO de la compañía, opinó que hay “una transformación histórica”. “Si me preguntaban hace nueve meses si pensaba que era posible, hubiera dicho que no. Es un cambio inmenso respecto de lo que vivíamos antes, cuando la cuestión no era si querías crecer, sino si podías o te permitían hacerlo”.