En la Argentina de la Libertad, Gordo Dan ganó un Martín Fierro

“Un agradecimiento muy grande para FOPEA (Foro del Periodismo Argentino) y para los kukas (kirchneristas) en general, porque sin ellos esto no hubiera sido posible”, continuó con sus agradecimientos Parisini, el tuitero estrella libertario.

En la previa del galardón, Parisini brindó declaraciones a periodistas, dos de los cuales le consultaron acerca de la lesión de uno de sus brazos, el izquierdo: “Me hice mierda la mano tuiteando. Tuitear es un deporte, sobre todo cuando uno genera tanto odio, pero también tanto amor. A mí no me gusta la tibieza. Genero mucho odio y mucho llanto pero también mucha bancada , en otros sectores”, decía, mientras en el zócalo de la transmisión oficial se leía “Votá a tu influencer favorito“. Luego, APTRA reconocería que Parisini está al frente del podio de los más influyentes usuarios de las redes sociales, en su caso, de X.

“O me quieren o me amenazan de muerte todos los días, pero me encanta, es mi pasión. El público de X es un poco duro, y la red social es una cloaca, por lo que hay que tener piel de elefante para bancársela. Cualquiera puede decir cualquier cosa”, añadió. Luego, se jactó de que la de este lunes fue la tercera nominación que recibió por parte de APTRA, nominación que finalmente ganaría.