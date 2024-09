El inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona se suspendió hasta marzo

Además, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, establecieron que Madrid sea sometida a un juicio por jurado como lo había solicitado su defensa. De esta manera, no hicieron lugar al planteo pedido por el abogado Fabián Amendolara, quien representa a Dalma y Giannina Maradona, dos de las que conforman el particular damnificado junto a Janna, Diego Jr., Verónica Ojeda –en representación del hijo menor de “Diez”, y las hermanas del ex futbolista campeón del mundo en México 86.