El Gobierno anunció que inició conversaciones con empresas privadas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas

En una conferencia que terminó siendo finalmente un anunció, ya que no aceptó preguntas de los periodistas acreditados, Adorni remarcó: “En una empresa privada si no trabajás o hacés un paro, te echan”. En ese sentido, afirmó que “la intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles de argentinos” con las medidas de fuerza tomadas el último tiempo por los gremios.

“Tan disconformes con sus salarios, beneficios y privilegios no están” , chicaneó el portavoz.

“Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia”, había dicho Lombardo en declaraciones radiales.

En ese mismo sentido, agregó: “Hoy yo les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación”.