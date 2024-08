El DT de Los Pumas 7’s, critico duramente la organización de París 2024: “Desbordaba el inodoro de caca”

“Dejé todo lo que decía ‘París’, ropa, recuerdos y cosas que nos habían regalado. La verdad es que no extraño nada de Francia, hostilidad en los estadios, en la calle. Había familiares que iban por la calle y recibían insultos. No me quedo con nada de París”, dijo en una entrevista otorgada al canal DeporTV.

El entrenador albiceleste dio más detalles de lo que debieron atravesar durante la estadía en la Villa Olímpica donde descansan los atletas: “La Argentina pierde por la Argentina misma, eh. Pero Francia seven entró dos días antes a la competencia, por algo no estaban ahí y estaban en un hotel en otro lugar. Eso no se debería permitir. Nosotros hacíamos largas colas para comer, no había proteínas. Las colas eran de 40 minutos para que te dieran una hamburguesa. Por eso muchas figuras no entran a la Villa. Hacía 40 grados y no había aires acondicionados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches”.