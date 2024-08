A fin de agosto desembarca Mauricio Macri en Paraná

El ex presidente hablará en Paraná el 29 de agosto . Un día después habrá una mesa de economistas en la que participará uno de los principales referentes económicos del PRO , Luciano Laspina . En ese panel también estará el cordobés Giordano, titular de la Fundación Mediterránea y jefe de la ANSES hasta febrero, cuando su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de la primera versión de la Ley Bases. No se espera un abordaje demasiado complaciente con el Gobierno. El titulo de la mesa es “federalismo fiscal”. “Aún no se avanzó en esa agenda. Es muy estructural y políticamente compleja”, explica un economista que habla seguido con Macri.

A pesar de la tensión que escenifican desde los dos sectores, este martes hubo un gesto de acercamiento entre dos de los principales alfiles de Macri y Milei. Tras hablar con el ex presidente, el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo visitó en Casa Rosada a Santiago Caputo, a quien el ex mandatario responsabiliza en privado por operaciones en su contra.

Ritondo esta vez habría trasladado pedidos específicos -nombres propios- del ex presidente. El asesor estrella del Presidente, que deja trascender que habilitaría cargos para macristas, no habría sido tan taxativo con una negativa. La visita sirvió para desescalar la tensión, por ahora. En el PRO, de todos modos, no son todos optimistas. “¿Por qué abrirían la puerta para algunos funcionarios? Para romper el relato de que no van a acceder a las sugerencias de Mauricio bastaría que nombraran a dos funcionarios”, razona un dirigente leal a Macri.