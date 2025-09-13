Maran Suites & Towers

Zeballos y Molteni ganaron el Dobles, Argentina superó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales de la Davis

Redacción | 13/09/2025 | Deportes | No hay comentarios

Argentina se metió en el Final 8 de la Copa Davis 2025. Tras los triunfos del viernes en Singles de Tomás Etcheverry sobre Jesper De Jong y Francisco Cerúndolo ante Botic Van De Zandschulp; Horacio Zeballos y Andrés Molteni sellaron la victoria por 3-0 contra Países Bajos en Groningen este sábado en el Dobles.

Frente a Sander Arends y Van De Zandschulp, la dupla argentina se impuso en dos sets en 1 hora y 50 minutos de juego.

El primer parcial fue el más sencillo y se definió con un cómodo 6-3. El segundo, en cambio, se puso cuesta arriba cuando los neerlandeses logaron aventajarse 5-2.

Sin embargo, allí el equipo nacional reaccionó, consiguió quebrar dos saques rivales, defendió muy bien los propios y terminó abrochando un impresionante 7-5.

