Zeballos y Granollers campeones del US Open: segundo Grand Slam de la temporada para la dupla
El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron este sábado campeones del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año. Se trata del segundo título de la temporada para la pareja, que ya había levantado el trofeo en Roland Garros en junio.
En una final vibrante disputada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, la dupla hispano-argentina se impuso a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6(4) y 7-5, salvando tres match points en el camino.
Granollers and Zeballos clinch the US Open 2025 doubles title, edging past Salisbury/Skupski in a thrilling three-set battle! pic.twitter.com/qzkqk4iCO5— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
El torneo se presentó favorable tras las eliminaciones tempranas de las principales parejas preclasificadas, los británicos Julian Cash/Lloyd Glasspool (N°1) y el salvadoreño-brasileño Marcelo Arévalo/Mate Pavic (N°2). Aun así, Zeballos y Granollers debieron superar momentos límite: en cuatro de sus partidos en Nueva York llegaron al set decisivo.
“Ha sido una batalla increíble. Es injusto que haya un ganador y un perdedor, porque estos chicos hicieron todo bien. Merecían ganar también”, expresó Zeballos, de 40 años, en la premiación.
Por su parte, Granollers destacó: “Estas dos semanas han sido de las más duras de mi vida. Gracias a los fisios, al doctor, y sobre todo a mi compañero, con quien llevamos mucho tiempo luchando juntos”.
Con este triunfo, Zeballos y Granollers aseguraron su sexta clasificación consecutiva a las ATP Finals, que se jugarán en el Inalpi Arena de Turín del 9 al 16 de noviembre.