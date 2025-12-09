“Yuyito” González es una nueva desempleada en la Era Milei
El ciclo televisivo Empezar El Día, conducido por Amalia “Yuyito” González en la pantalla de Ciudad Magazine, concluirá a fines de diciembre, según confirmó la periodista Laura Ubfal.
De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, el programa no continuará en la grilla de 2026. Aun así, González mantiene el optimismo y espera nuevas propuestas laborales para definir su continuidad en la televisión.
El ciclo alcanzó una fuerte repercusión mediática, especialmente tras la entrevista a Javier Milei, que posteriormente derivó en un vínculo personal entre la conductora y el dirigente libertario. Ese episodio transformó al programa en un espacio de alto interés público, al recibir nuevamente a Milei ya no como invitado político, sino como Presidente de la Nación y pareja de González.
Pese al final del envío, la conductora se mostró confiada sobre su futuro profesional. “Aún no cerré con ninguna propuesta, a partir de enero me empezaré a ocupar de 2026”, aseguró al ser consultada.
Desde la señal, un alto directivo explicó que la suspensión del ciclo forma parte de la política habitual de la programación de verano, cuando varios programas detienen sus emisiones. Solo una parte de ellos regresa finalizada la temporada estival. “En el verano paramos varios programas. En febrero, veremos cómo estamos y ahí definimos los regresos”, precisó la fuente.
A esta mirada se sumó la periodista Marina Calabró, quien advirtió que la interrupción podría extenderse más de lo previsto. “Discontinúan el programa de Amalia. No me dan garantías de que vuelva en febrero, ella dice que tiene otras ofertas”, señaló.
Así, Yuyito González se prepara para cerrar Empezar El Día, mientras define su futuro en la pantalla chica a la espera de nuevas oportunidades para 2026.