YPF: la Argentina rechazará el pedido de desacato de Burford y lo calificó como una estrategia de hostigamiento judicial
La Argentina rechazará el pedido de “desacato” presentado por el fondo Burford Capital, beneficiado con un fallo adverso dictado por la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, y lo hará dentro de los plazos procesales fijados por la magistrada. El escrito de respuesta será presentado el 19 de febrero, según el cronograma establecido por el tribunal.
La Procuración del Tesoro de la Nación adelandó que el planteo del fondo constituye un nuevo intento de presión judicial contra el Estado argentino.
Burford solicitó que la jueza declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones por no haber entregado determinada documentación vinculada a chats y correos electrónicos de funcionarios nacionales, con el objetivo de probar la supuesta relación de “alter ego” entre el Estado Nacional y YPF.
Desde la defensa argentina rechazaron de plano esa acusación y remarcaron que el país cumplió de manera amplia con el proceso de discovery. “Argentina ha entregado más de 113.000 páginas de documentos y brindó el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, señalaron desde la Procuración.
En ese sentido, indicaron que la moción presentada por Burford es “otro intento del financiador de litigios de hostigar a la República con pedidos intrusivos y desproporcionados”, en línea con una estrategia que el propio CEO del fondo habría reconocido ante inversores como un modo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
Asimismo, explicaron que el planteo de desacato debe interpretarse en el contexto de los avances recientes obtenidos por la Argentina en el plano judicial, que debilitaron la posición procesal del fondo. Entre ellos, mencionaron la audiencia de apelación del fallo por US$ 16.000 millones, que impactó con una caída superior al 20% en el valor de las acciones de Burford, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito respecto de la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
“A Burford se le van cerrando las herramientas procesales para mejorar su posición, y por eso recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, afirmaron las fuentes consultadas. Y agregaron: “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.
Finalmente, desde la Procuración del Tesoro aseguraron que la Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes nacionales, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones contra las órdenes dictadas por el tribunal de distrito en esta causa.