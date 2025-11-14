YPF bate un récord histórico en Vaca Muerta y avanza con inversiones estratégicas para el desarrollo energético
La petrolera YPF alcanzó un nuevo récord de producción de shale oil en Vaca Muerta, según anunció esta mañana su presidente, Horacio Marín, a través de redes sociales. El ejecutivo destacó que la empresa superó los 200.000 barriles diarios de producción propia, un hito que marca un incremento del 82% respecto del volumen existente al inicio de su gestión.
Marín recordó que, al asumir, la producción no convencional era de 110.000 barriles diarios y señaló: “Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad: superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil. Un crecimiento del 82% que nos consolida como líderes en el desarrollo de Vaca Muerta”.
El dato corresponde exclusivamente a producción neta de YPF, sin incluir lo que opera en nombre de socios.
El presidente de la empresa atribuyó este crecimiento a una transformación profunda en la operación, basada en la incorporación de tecnología avanzada, como el Real Time Intelligence Center, sistemas de inteligencia artificial, análisis predictivo y metodologías de optimización como el Toyota Well, un sistema contratado a la automotriz japonesa.
Marín también remarcó el trabajo del equipo de Upstream: “Este hito es fruto del trabajo conjunto del equipo de Upstream, que se destaca por su fuerte orientación a resultados, excelencia operativa y colaboración. Un reconocimiento especial a Matías Farina y a todo el equipo por su enorme aporte”, en referencia al vicepresidente ejecutivo del área.
Gas: avances del proyecto Argentina LNG
El crecimiento en petróleo se suma a los progresos del proyecto Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas shale mediante barcos licuefactores que se ubicarán en la costa de Río Negro. Marín afirmó recientemente: “Estoy muy contento porque Argentina LNG es una realidad”, destacando el acuerdo alcanzado con ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.
Según señaló, ADNOC se incorporó al proyecto junto a Eni, conformando un consorcio que desarrollará una planta con capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL, lo que podría generar USD 200.000 millones en exportaciones durante 20 años.
“Eni y ADNOC van a ser offtakers del GNL que se va a producir en Río Negro (…) Eso le da solidez al proyecto”, afirmó, anticipando que esa estructura facilitará el financiamiento internacional.
El titular de YPF agregó que la magnitud del emprendimiento implica una de las mayores inversiones extranjeras de la historia argentina, estimada en USD 35.000 millones para los primeros cuatro años de desarrollo.
Resultados financieros y eficiencia operativa
La compañía también destacó sus resultados del tercer trimestre, definidos como “sólidos en un contexto de alta volatilidad”. A pesar de una caída de USD 650 millones en ingresos por menores precios, YPF sostuvo la rentabilidad gracias a eficiencias operativas, el abandono de campos maduros y la mayor participación del shale.
Según informó la empresa, estas mejoras permitieron incrementar el Ebitda anual en unos USD 1.300 millones respecto de dos años atrás. En el segmento Downstream, las ventas de combustibles crecieron 3% frente al trimestre previo y las refinerías alcanzaron el mayor nivel de procesamiento en 15 años. Las inversiones totalizaron USD 1.017 millones, con un 70% destinado al desarrollo no convencional.
Asimismo, la compañía destacó hitos operativos recientes:
- El pozo más largo en la historia de Vaca Muerta, con 8.200 metros.
- Un pozo perforado en tiempo récord, casi 6.000 metros en 11 días, logrado a comienzos de octubre.