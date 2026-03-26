Yeso Oeste creará un Área de Adolescencia, Niñez y Familia dentro de la comuna
El presidente comunal de Yeso Oeste, departamento La Paz, Javier Vera (UCR) anunció la creación del Área de Adolescencia, Niñez y Familia, tras un encuentro de trabajo con Mirelly Cardozo, actual coordinadora departamental del Copnaf.
En el marco de la reestructuración general que encara Vera en la administración pública local, luego de haber logrado la transformación de Junta de Gobierno a Comuna, el dirigente radical definió como eje de su gestión la atención a la niñez, la adolescencia y la familia, con un fuerte compromiso en materia educativa, de salud e inclusión social.
En esa línea, Vera y su equipo mantuvieron una reunión de planificación articulada con la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) del departamento La Paz, con el objetivo de ordenar y profundizar las políticas sociales en el territorio.
Si bien, según se indicó, desde 2024 ya se venían implementando programas y herramientas institucionales, en esta ocasión se avanzará en la creación de un ANAF como área estable dentro del organigrama de la comuna de Yeso Oeste. Esta decisión política, remarcaron, busca fortalecer las estrategias de abordaje para proteger, promover y garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia.
“Cuando asumimos hace dos años no teníamos ni siquiera un mapa de ruta a seguir en cuanto a las problemáticas sociales más profundas. En eso nos centramos y pusimos manos a la obra para conocer a fondo la realidad de todas nuestras familias en Yeso”, dijo Vera, de acuerdo al reporte de Política con Vos.
Y agregó: “Hoy podemos decir que estamos con un programa mucho más claro para hacer frente a cuestiones que tienen que ver con la protección territorial, incluyendo la gestión de casos críticos y el apoyo a familias vulnerables”, resaltó el presidente comunal, quien finalmente agradeció el apoyo y la predisposición permanente de Mirelly Cardozo y todo su equipo.