Ya son más de 60 mil puestos públicos eliminados en la “Era Motosierra” de Milei
Desde el inicio de la gestión del actual Gobierno nacional, la dotación de personal del sector público muestra una reducción sostenida. Entre diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei, y noviembre de 2025, el Estado nacional perdió 60.494 puestos de trabajo, de acuerdo con la evolución mensual de la dotación de personal de la administración pública nacional, las empresas del Estado y las sociedades con participación estatal.
El recorte se concentró principalmente en la administración centralizada y descentralizada, a lo que se sumaron caídas en las empresas estatales. En contraste, el personal militar y de seguridad registró variaciones más acotadas, que no alcanzaron a compensar la baja general del empleo público.
Un ajuste que se profundizó en 2024 y 2025
La serie mensual indica que el proceso de reducción comenzó en los primeros meses de 2024 y se aceleró progresivamente durante 2024 y 2025. Según un gráfico difundido en la red social X por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en enero de 2024 la reducción acumulada ya alcanzaba las 7.299 personas, cifra que superó las 8.600 en marzo.
A partir de abril, el ajuste se intensificó: ese mes la caída acumulada llegó a 15.759 puestos, mientras que en junio ya superaba los 24.000. Durante el segundo semestre de 2024, la tendencia continuó: en septiembre la reducción acumulada alcanzó los 32.984 empleos y en diciembre se ubicó en 37.358.
Con el inicio de 2025, el proceso no se detuvo. En enero, la caída llegó a 40.265 personas; en marzo, superó las 45.000; en mayo, alcanzó los 50.394 puestos; y en agosto, se ubicó en 54.685. Finalmente, en noviembre de 2025, el total de personas que dejaron de trabajar en el Estado desde diciembre de 2023 ascendió a 60.494, dato que fue confirmado por el propio Sturzenegger.
Dónde se concentró la reducción
El mayor impacto del recorte se dio en la administración centralizada y descentralizada, que explicó 35.127 de los puestos perdidos en el período analizado, de acuerdo con la desagregación por estructura organizativa.
En tanto, las empresas del Estado y las sociedades con participación estatal registraron una reducción acumulada de 18.122 personas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025. Este descenso se produjo de manera gradual y estuvo vinculado tanto a reducciones de dotaciones como a procesos de reorganización y liquidación de algunas compañías públicas.
Por su parte, el personal militar y de seguridad mostró una variación negativa más moderada, con una caída acumulada de 7.245 puestos en el período considerado.
La foto de noviembre de 2025
Al cierre de noviembre de 2025, la dotación total del sector público nacional —que incluye la administración pública, las empresas y las sociedades del Estado— se ubicó en 281.785 personas, según datos oficiales del Indec. Ese nivel implicó una baja intermensual del 0,3% respecto de octubre y una caída interanual del 7,3%.
Dentro de ese total, la administración pública nacional concentró 192.219 puestos, con una disminución intermensual del 0,2%. La administración centralizada registró 39.011 personas, la descentralizada 116.571, la desconcentrada 22.534, y otros entes 14.103.
En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, totalizaron 89.566 trabajadores en noviembre de 2025, con una variación mensual negativa del 0,4%.
Desde el organismo estadístico precisaron que, si bien se mantuvo la cantidad de entidades informantes, durante ese mes se produjeron cambios en la estructura del Estado, con traspasos significativos entre jurisdicciones, lo que se reflejó en las variaciones de las dotaciones.