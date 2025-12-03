Ya son casi 60 mil los agentes del Estado cesanteados desde que asumió Milei
La dotación de personal de la administración pública nacional, sus empresas y sociedades del Estado registró una reducción de 58.903 cargos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, de acuerdo con un estudio privado basado en datos oficiales.
En octubre de 2025, la dotación total fue de 282.570 cargos, frente a los 341.473 contabilizados en diciembre de 2023. La disminución representa una variación del 17,2% en el período analizado, con bajas mensuales constantes respecto del mes previo, según el informe recibido por Agencia Noticias Argentinas.
La reducción impactó de manera transversal tanto en la administración pública nacional como en empresas y sociedades estatales.
Del total de cargos eliminados, las empresas y sociedades explican un 34% del ajuste, la administración descentralizada un 33%, y la administración centralizada un 26%.
En conjunto, la Administración Pública Nacional —incluyendo áreas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas— redujo su plantilla en 38.675 cargos, equivalente a un 16,7%. Los datos fueron elaborados por el economista Nadin Argañaraz, a partir de información publicada por el Indec.
La administración centralizada es el segmento con mayor número de cargos reducidos, con 15.519 posiciones menos.
Entre las empresas y organismos con recortes más destacados se encuentran:
- Correo Oficial de la República Argentina S.A. (-5.114 cargos)
- Operadora Ferroviaria S.E. (-3.353)
- AFIP/ARCA (-3.112)
- CONICET (-1.958)
- Banco de la Nación Argentina (-1.951)
- Aerolíneas Argentinas S.A. (-1.914)