Ya son 96 las víctimas fatales por el fentanilo contaminado, y la Justicia localizó las 232 ampollas faltantes del lote adulterado
La cantidad de muertes vinculadas al consumo del fentanilo contaminado alcanzó las 96 personas, según confirmaron este martes fuentes judiciales a Clarín tras nuevos informes recibidos.
Entre las 14 nuevas víctimas, se reportaron tres fallecimientos en el Hospital Interdistrital “Evita” de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto del Diagnóstico de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca. Sin embargo, fuentes del caso señalaron que es necesario revisar la documentación vinculada a las muertes en Bahía Blanca, debido a que no está claro qué tipo de bacteria afectó a esos pacientes.
Por otra parte, luego de una investigación de tres meses, la Justicia Federal dio con las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaban por identificar dentro del lote adulterado, que contenía las mismas bacterias detectadas en 96 pacientes que fallecieron tras desarrollar graves infecciones pulmonares mientras estaban internados en terapia intensiva.
Estas ampollas forman parte de un lote original de aproximadamente 155.000 unidades, de las cuales 100.000 no fueron utilizadas en pacientes. La Justicia necesitaba confirmar dos aspectos fundamentales: la ubicación exacta de esas ampollas y un acta formal que garantizara su resguardo bajo cuarentena. Aunque esta responsabilidad correspondía a la ANMAT, la medida se terminó concretando gracias a la presión judicial mediante oficios.
En medio de la investigación, familiares de víctimas y figuras políticas como la diputada Silvana Giudici han expresado preocupación por la lentitud de los procesos relacionados con el caso de los laboratorios HLB y Ramallo. La demora se refleja especialmente en la entrega de historias clínicas, lo que obligó a la Justicia a allanar la Clínica Vélez Sarsfield en Córdoba y a incautar la documentación médica después de que solo se hubieran entregado cuatro historiales, a pesar de haberse aplicado más de 1.600 ampollas contaminadas en ese centro.
El trabajo para identificar las ampollas restantes fue arduo y requirió contactar personalmente a 188 hospitales, clínicas y droguerías que almacenaban dosis sin usar. La colaboración entre las fuerzas policiales provinciales y los establecimientos de salud fue clave para avanzar en esta etapa del proceso.
La causa judicial que investiga el fentanilo adulterado abarca 96 muertes ocurridas en distintas provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Formosa, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. De estas, 48 muertes están confirmadas como consecuencia de las infecciones por las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. En otros 28 casos, se espera la confirmación del Instituto Malbrán, que realiza estudios genotípicos para determinar la causa exacta.