Ya son 68 los muertos por la tragedia aérea de Colombia y crece la hipotesis del “avión chatarra” adquirido a Estados Unidos en 2020
Al menos 68 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia. Así se desprende de un nuevo balance respecto al siniestro atribuido por el Gobierno a un avión Hércules -adquirido en el 2020 a Estados Unidos-, el cual se precipitó a tierra este lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú. La aeronave transportaba 128 ocupantes y municiones.
El presidente Gustavo Petro responsabiliza a su antecesor Iván Duque (2018-2022) por haber recibido un avión “chatarra” fabricado en 1983 por Estados Unidos. “¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería?”, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.
Duque tildó a Petro de “ruin y falto de inteligencia” y lo instó a hacer “una investigación que incluya el peso” que llevaba el avión al momento de su despegue y el estado de la pista del pequeño aeropuerto, además asegura que en realidad se trató de una “donación de Washington”.
Por su parte, Jhon Molina, gobernador del departamento de Putumayo, donde ocurrió el accidente, denunció en Blu Radio que el aeropuerto “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”.
Al lugar del accidente sólo se puede llegar en avión o en lancha luego de un trayecto de unas cinco horas desde la capital Puerto Asís, por lo cual, el apoyo de los pobladores en el rescate fue clave para que la cifra de muertos no fuera aún mayor, dijo Molina.
Imágenes de cadenas humanas lanzando agua y pobladores sacando heridos en motocicletas se viralizaron en redes sociales.
Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados a Bogotá para las investigaciones forenses, anunció el Instituto Nacional de Medicina Legal.