“Ya estoy en mi casa”: Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto
Este lunes 15 de diciembre, el cantante Joaquín Levinton (50) recibió el alta médica y se encuentra en su hogar, después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio el pasado viernes que lo obligó ser internado de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Fernández, donde permaneció hasta el día de hoy.
El propio líder de la banda Turf compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un video en el que agradeció todo el apoyo recibido en los últimos días.
“Hola chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta”, comenzó Levinton en su video.
“Bueno, tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. Y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar. Y por suerte primero me ayudó un mozo del (restaurante) Timón, que le agradezco un montón, besito, y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández”, siguió el cantante.
El referente de la banda de rock Turf y ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe) destacó el trato y la atención recibida por parte del personal de salud: “Quiero agradecer con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”.
“Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, y recuperándome… para ya estar hoy en mi casa. Y en un mes ya sobre los escenarios haciendo todas las fantasías que yo hago”, afirmó Levinton, entusiasmado con la idea de volver pronto a su trabajo.
“Un beso enorme también para ustedes que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes”, finalizó el músico, agradecido con sus seguidores y fans, en su video de Instagram, que también fue compartido en la cuenta oficial de su banda.
Durante su internación en el Hospital Fernández, Levinton debió someterse a una intervención para destapar la obstrucción en las arterías y colocarle un stent.
Debido al problema de salud que atravesó Levinton, la banda Turf canceló diferentes presentaciones que tenía programadas.
Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión del cantante que volver pronto a los escenarios, el grupo sigue con fechas anunciadas para 2026: en el mes de abril realizarán una gira por distintas ciudades de Europa y el 9 de mayo se presentará en el C Art Media de Buenos Aires, celebrando sus 30 años.