Y siguen los cambios en la Era Milei: Diego Pérez Lorgueilleux sucede a Pablo Santos en el Renaper
El Gobierno anunció este lunes que a partir del 1° de febrero Pablo Santos dejará de tener bajo su responsabilidad el Renaper (Registro Nacional de las Personas) y confirmó que el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux se hará cargo de la entidad a partir de esa fecha.
La confirmación de este cambio, uno más dentro de los que se registraron en los últimos días en la gestión de Javier Milei, quedó reflejada en el Decreto 33/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Santos fue indagado el año pasado por la jueza federal Arroyo Salgado por su rol en la firma de contratos de seguridad para el organismo, sospechado de encubrir coimas en la causa Securitas.
El funcionario que el mes próximo dejará su cargo fue nombrado por el decreto 79/2023, pero los contratos que se investigan son de la gestión de los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En específico, los fiscales imputaron a Santos, en su carácter de ex director General de Administración del Renaper, cargo que ocupó antes de 2023, “el haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en los procedimientos de selección de dicho organismo, direccionado su adjudicación” a la firma Consultora Videco y MAC, dos satélites de Securitas.
Además, también le adjudicaron “recibido dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, en base al estudio de licitaciones millonarios, mails interceptados y testimonios.
Por su parte, Pérez Lorgueilleux fue imputado por el juez Casanello en 2017 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de Time Warp, cuando se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña. “Entiendo que desde el punto de vista técnico y legal no hay elementos”, dijo por entonces a los colegas de Clarín.
Pérez Lorgueilleux aseguró que otorgó el permiso para la realización de la fiesta electrónica que terminó con cinco jóvenes muertos “porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”.
Pérez Lorgueilleux comenzó su carrera en la gestión pública porteña en el año 2005. Desde ese momento hasta esta parte, fue gerente operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y, tal como se mencionó anteriormente, director general de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.
Entre 2019 y 2023, en tanto, se desempeñó como subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde ese lugar, estaba a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas de esa cartera.
En diciembre de 2023, Lorgueilleux fue designado como secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Responde a Diego Santilli, quien ahora lo lleva desde territorio porteño hacia Nación.