¿Y para cuándo el de Paraná?: Se modernizarán 13 Aeropuertos con más de 500 millones de dólares de inversión
El Gobierno Nacional y la concesionaria aeroportuaria Aeropuertos Argentina, avanzarán en la modernización de 13 aeropuertos del país, con una inversión total de más de 500 millones de dólares para realizar 15 obras de infraestructura. Hace casi 40 años que el Aeropuerto de Paraná no ha sido remodelado con reformas sensibles.
Las obras se llevarán adelante en aeropuertos de 11 provincias argentinas e incluirán la construcción y/o remodelación de terminales aeroportuarias, la modernización de pistas de aterrizaje y de salas de preembarque, entre otras intervenciones.
De esta manera, se actualizarán los aeropuertos de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.
Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial.
Cabe resaltar que durante este año ya se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión que alcanzó los 156 millones de dólares.
Detalle de obras que se realizarán en aeropuertos
Ezeiza: terminal única de carga, adecuación de rodaje Golf para plataforma de aeronaves, nuevo anillo de balizamiento.
Aeroparque Jorge Newbery: ampliación hall check in, ampliación controles de seguridad doméstico etapa 2, construcción nueva plataforma norte.
Salta: ampliación y readecuación de terminal.
Iguazú: puesta en servicio del nuevo preembarque internacional.
Resistencia: ampliación y readecuación de terminal.
Tucumán: ampliación de terminal.
Córdoba: ampliación hall check in, ampliación de terminal, sistema de BHS (gestión de equipaje).
Bariloche: nuevo sistema de balizamiento.
Mendoza: ampliación terminal.
Río Grande: rehabilitación de pista, balizamiento.
Río Gallegos: rehabilitación de pista, balizamiento.
Formosa: nueva terminal de pasajeros.
San Rafael: ampliación y readecuación de terminal.
Casi 40 años sin modificaciones profundas en el “Justo José de Urquiza”
Inaugurado el Aeropuerto General Justo José de Urquiza de la Capital entrerriana a principios de 1987, en casi cuatro décadas no hubo profundas, sensibles, obras de ampliación, de pista, de plataforma, del hall, ni del preembarque o una recomposición del parking.
No somos eruditos en la materia, pero esperamos que esta noticia impacte positivamente en el seno de nuestras autoridades provinciales y municipales, recalcando que Aeropuertos Argentina debería hacerse cargo de esta modernización porque tiene la concesión, pero a su vez ello debe cristalizarse mediante la articulación público-privada con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Vale la pena recordar que Rogelio Frigerio había logrado que Aerolíneas Argentinas colocara 8 frecuencias semanales, pero luego la empresa las fue cancelando y al final quedaron 5. En concreto, miércoles y sábado no hay vuelos.
Mientras que Santa Fe va a tener 12 vuelos semanales, más los que recibirá por el cierre transitorio del de Rosario.
Otra para repensar… En el mes de septiembre se anunció el desembarco de la nueva aerolínea Humming Airways. Ya estamos en diciembre y dicha empresa aún ni siquiera ha realizado su vuelo inaugural, cuando se informó con bombos y platillos que eso sucedería en octubre. Mientras, arranca hoy el último mes del año…
Es necesaria una mesa de trabajo entre la gente del Aeropuerto, entre referentes del Turismo, representantes de los gobiernos municipal y provincial, y analizar el escenario planteado, como es imperioso evaluar urgente un tema neurálgico como lo es el de los accesos al Aeropuerto que deberían reacondicionarse en profundidad, si es necesario, todo ello con la influencia del Estado nacional imprescindible.
Para concluir… Da la sensación que Paraná se halla en una actitud pasiva desde hace un largo tiempo. De hecho, vale la pena preguntarse el ¿por qué nada se dice de FlyBondi, JetSmart u otra compañía a la cual se le pueda ofrecer una propuesta articulada y cumplible?