¿Y la crisis dónde está…?: Llegada récord de turistas argentinos a Brasil
Impulsados por un tipo de cambio favorable, los turistas argentinos protagonizaron en 2024 y lo que va de este año una fuerte ola de viajes a Brasil, al punto de llevar al país vecino a batir un nuevo récord de turismo internacional. Entre enero y noviembre ingresaron a Brasil 9 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 34% interanual y marca el mejor registro histórico, superando incluso el desempeño del 2024, hasta ahora el año récord.
Los argentinos encabezaron el ranking de visitantes, con 3,1 millones de ingresos, equivalentes a un tercio del total. La cifra implica un salto del 82,1% respecto del año anterior y confirma el liderazgo que ya habían tenido en 2024.
En el segundo lugar se ubicó Chile, con 721.497 turistas y un aumento del 24%, desplazando a Estados Unidos al tercer puesto, con 677.888 llegadas y un crecimiento más moderado del 5,8%. Uruguay ocupó el cuarto lugar, con 487.514 visitantes y una suba del 37,2%, mientras que Paraguay completó el top cinco con 454.327 ingresos, un 14,4% más que en igual período del año previo.
El impacto del turismo argentino fue tan significativo que Brasil ya alcanzó la meta fijada para 2027, que era recibir 8,1 millones de turistas internacionales.
En términos económicos, los viajes de argentinos aportaron a los US$ 7.170 millones que ingresaron a la economía brasileña en los primeros 11 meses del año. Sin embargo, el aumento de divisas fue menor al crecimiento del flujo de personas: 8,5% interanual, según datos oficiales.
De acuerdo con el gobierno de Brasil, la mejora del sector turístico contribuyó a la creación de 1,5 millones de incorporaciones formales, con un saldo neto positivo de 90.000 puestos de trabajo.
Polémica por las estadísticas del INDEC en Argentina
En contraste, en la Argentina el comportamiento del turismo genera controversias oficiales. Según publicó Clarín, la Secretaría de Turismo, encabezada por Daniel Scioli, interrumpió el financiamiento al INDEC por desacuerdos en la medición del ingreso de turistas extranjeros y anunció que avanzará con una medición propia.
Durante este año, la cantidad de visitantes extranjeros cayó un 22%, y las proyecciones indican que 2025 podría cerrar con un déficit turístico récord. El núcleo del conflicto es la Encuesta de Turismo Internacional, que estima —entre otros indicadores— el gasto de divisas de los visitantes. Desde Turismo sostienen que el dato está distorsionado y no refleja el consumo real.
Desde comienzos de año, la cartera de Turismo mantuvo gestiones con el INDEC y el Banco Central para modificar la presentación de los datos del sector. En un contexto de marcados desequilibrios, las estimaciones oficiales advierten que 2025 podría finalizar con una salida neta de dólares de hasta US$ 9.000 millones por turismo.