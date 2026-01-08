Y después se llenan la boca hablando de “Modernización”: 38% de caída salarial y más de 5 mil empleos perdidos en Ciencia y Tecnología
El sistema científico y tecnológico argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Entre 2023 y 2025, las políticas aplicadas al sector provocaron un fuerte deterioro salarial, una masiva destrucción de puestos de trabajo y un proceso de vaciamiento institucional que impacta de lleno en organismos estratégicos del Estado.
Los salarios del sector registran un deterioro real sostenido. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, los ingresos del personal CIC-CPA del CONICET cayeron un 38%, los de docentes e investigadores universitarios un 31,4% y los salarios SINEP un 29,3% en términos reales.
Este desplome salarial no solo afecta las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras, sino que compromete la sostenibilidad del sistema científico, profundizando la precarización y alentando la salida de personal altamente calificado.
El ajuste también se expresó con crudeza en el empleo. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, el sector de Ciencia y Tecnología perdió 5.192 puestos de trabajo.
La mayor parte del recorte se concentró en los Organismos de CyT, que registraron la eliminación de 4.481 cargos, mientras que las Empresas del Sector Público perdieron otros 711 puestos.
Entre los organismos más afectados se encuentran el CONICET, con una reducción de 1.912 trabajadores, el INTI, que perdió 781 puestos, y el INTA, con una caída de 654 empleos. Estas cifras reflejan un proceso de ajuste transversal que alcanza a las principales instituciones del sistema científico nacional.
A este escenario se suma el caso de la Agencia IDI y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que perdieron cerca del 40% de su planta de personal, un dato que expone con claridad el vaciamiento de áreas clave para el diseño y la ejecución de políticas públicas en el sector.
Desfinanciamiento y parálisis del sistema
La pérdida salarial y la destrucción de empleo se inscriben en un marco más amplio de desfinanciamiento estructural. La inversión pública en Ciencia y Tecnología cayó a niveles históricamente bajos en relación al PBI, consolidando una tendencia que no aparece como coyuntural sino como parte de una política sostenida en el tiempo.
El ajuste también impactó en el funcionamiento cotidiano del sistema: recortes en becas, insumos, bienes de capital y servicios esenciales limitaron el desarrollo de investigaciones, provocaron la paralización de proyectos en curso y debilitaron la capacidad operativa de laboratorios y centros científicos en todo el país.
Consecuencias laborales y sociales
Desde una mirada gremial, el escenario actual no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, sino que compromete el rol estratégico del Estado en la producción de conocimiento, la innovación y el desarrollo soberano.
La pérdida de recursos humanos, sumada al deterioro de las condiciones laborales, configura un panorama que amenaza con profundizar la fuga de talentos y el retroceso del sistema científico argentino.
Los datos reflejan que el ajuste sobre la Ciencia y la Tecnología no es un fenómeno aislado, sino parte de una política que impacta de manera directa en el empleo público calificado, en los derechos laborales y en la capacidad del país para proyectar un modelo de desarrollo con inclusión y valor agregado.