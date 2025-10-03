Y dale alegría a mi corazón… Lionel Messi posó con Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026
Este jueves, Adidas y la FIFA realizaron la presentación oficial de Trionda, el balón con el que se disputarán los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El encargado de encabezar la campaña fue nada menos que Lionel Messi, acompañado por otras figuras del fútbol mundial.
Cada Copa del Mundo queda marcada por elementos únicos, y el balón oficial es uno de los símbolos que trascienden. Ejemplos inolvidables son la Jabulani, del Mundial de Sudáfrica 2010, criticada por Diego Maradona con su célebre frase “No dobla, viejo, no dobla”, o la Tango Durlast, utilizada en Argentina 1978, torneo en el que la Selección se consagró campeona por primera vez.
Un homenaje a las tres sedes
El nombre Trionda significa “tres ondas” y hace alusión a los tres países anfitriones. Su diseño rinde homenaje a cada nación con símbolos representativos: una estrella para Estados Unidos, un águila para México y una hoja de arce roja para Canadá.
Características de la pelota oficial del Mundial 2026
La campaña incluyó a embajadores de Adidas como Lamine Yamal (España) y Jude Bellingham (Inglaterra), además de Messi. Según el director general de la marca, Sam Handy, “Trionda es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado”, destacando sus texturas en relieve, gráficos en capas y colores llamativos.
El balón combina tradición y tecnología de última generación. Está fabricado con apenas cuatro paneles —muy por debajo de los tradicionales 32—, lo que permite una mejor estabilidad y rendimiento aéreo.
Además, incorpora un chip integrado que envía información en tiempo real al VAR, agilizando las decisiones sobre el fuera de juego y registrando cada contacto con la pelota.