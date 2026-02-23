Y bueno… lo dijo Macri: “un pobre vive igual o mejor que un rey de hace cien años”
Durante una entrevista en el podcast La Fábrica, el expresidente Mauricio Macri aseguró que “un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público y a la educación pública. O sea, en los lugares donde las cosas funcionan”, una frase que generó polémica en medio del debate por la situación social y laboral en la Argentina.
️ “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años”— LETRA P (@Letra_P) February 23, 2026
El expresidente Mauricio Macri aseguró que “el mundo está cada día mejor” y sostuvo que “es una locura correr detrás de lo que creés que deberías tener” pic.twitter.com/5HjKaPirme
En la conversación, el exmandatario también se refirió al cierre de la planta de Fate y a su mirada sobre la pobreza en el país. Sus declaraciones fueron luego analizadas en el programa Infobae en Vivo.
Al abordar el impacto del cierre de la fábrica, Macri lamentó la falta de previsibilidad económica: “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”, expresó.
El debate sobre la normativa laboral y la situación de los trabajadores despedidos ocupó un lugar central. El exjefe de Estado aconsejó a quienes perdieron su empleo: “Utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”.
En Infobae en Vivo, el conductor Nacho Girón contextualizó la situación y señaló: “Cierran esta planta con la ley laboral actual, básicamente para destacar que los trabajadores van a ser indemnizados como corresponde hoy y no con la nueva ley de modernización laboral, por la cual podrían recibir menos pesos”.
El análisis se realizó durante la edición matutina del ciclo, conducido por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, que se emite de 7 a 9 por el canal de YouTube de Infobae y por la 97.1 FM.
La discusión sobre la reforma laboral y los despidos recientes sumó la opinión de Belén Escobar, quien sostuvo: “Es muy difícil que se dé marcha atrás con estos despidos de más de novecientos trabajadores”. Girón, por su parte, encuadró la situación dentro del debate nacional: “En un contexto en el que hay un debate por una reforma laboral”, afirmó, al citar un informe de la Unión Industrial Argentina que indica que “son 75 mil trabajadores que perdieron su puesto de trabajo en los últimos dos años”.
Luciana Rubinska interpretó los dichos del expresidente en clave social: “Es una manera de decirle al pobre: ‘Vos sos pobre, pero celebrá que sos un mejor pobre que años atrás’”, y evaluó que la frase “será en la semana, de las más potentes que escuchemos de un dirigente político”.
Más adelante, Rubinska cuestionó la generalización sobre el acceso a servicios básicos: “Cuando él habla como que el pobre tiene cloacas y tiene agua corriente, no es así tampoco. Basta con salir un poco a la calle, recorrer lo que pasa en el conurbano, en la misma ciudad de Buenos Aires, de la cantidad de gente que está viviendo en la calle”, y remarcó: “No tienen nada”.
Cabe recordar que Macri asumió la presidencia del partido Propuesta Republicana (PRO), aliado del oficialismo de Javier Milei, el 16 de mayo de 2024.