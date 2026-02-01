Willem Dafoe presentó en el Malba la película “The Souffleur”, dirigida por el argentino Gastón Solnicki
El actor estadounidense Willem Dafoe presentó este sábado “The Souffleur”, una película independiente dirigida por el argentino Gastón Solnicki, durante su estreno en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), al que asistieron figuras del ámbito artístico y numerosos admiradores.
En la entrada del Malba se desplegó una alfombra roja con entradas agotadas, donde además de Dafoe desfilaron artistas del ámbito nacional, entre ellos Juliana Gattas, cantante del grupo Miranda!, una de las figuras destacadas de la noche.
El actor generó furor entre sus fanáticos, posó con la camiseta 10 de Lionel Messi de la Selección Argentina y se acercó a saludar y tomarse fotos con quienes se congregaron en el lugar para verlo en persona.
En la película, Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un hombre que, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.
Con la ayuda de su hija y de un pequeño grupo de empleados, el protagonista emprende una resistencia para preservar el entorno y la forma de vida que construyó a lo largo de los años. La trama incorpora elementos de espionaje para retratar la lucha por conservar un espacio que constituye su único hogar y fue filmada en un hotel real, cuyos engranajes no se detuvieron durante el rodaje.
“La propuesta fue trabajar con personas que no fueran actores, en muy poco tiempo y en Viena, que es un lugar que tenía un sabor particular. No era solo hacer una película: era una aventura, y yo siempre estoy buscando eso”, dijo Dafoe en declaraciones a la agencia EFE.
El filme cuenta además con las actuaciones de la debutante Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, el propio Solnicki, Claus Philipp, Camille Clair y una participación especial del cocinero argentino Fernando Trocca.
“The Souffleur” es el sexto largometraje de Solnicki y cierra una trilogía involuntaria que comenzó con Introduzione all’Oscuro (2008) y continuó con A Little Love Package (2021). La película fue presentada en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y podrá verse todos los sábados de febrero en el Malba.
Dafoe conoció a Solnicki hace alrededor de diez años en Grecia, donde ambos dictaban un seminario para jóvenes cineastas. Según contó, se sintió atraído por “el ojo crítico” y el “gusto” del director, y rápidamente se hicieron amigos con la promesa de “algún día hacer algo juntos”.
A lo largo de su carrera, Dafoe participó en más de 120 largometrajes y trabajó con directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, Lars von Trier y Yorgos Lanthimos. Es reconocido por sus actuaciones en películas como “Platoon” (1987), “El Hombre Araña” (2002), “The Florida Project” (2008) y “Nosferatu” (2024).