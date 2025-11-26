Whirlpool cierra su planta en Pilar y desvincula a 220 trabajadores
La empresa Whirlpool confirmó el cierre de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en el municipio bonaerense de Pilar, y la desvinculación de 220 trabajadores, incluyendo equipos de la cadena de suministro y áreas de gestión. La compañía argumentó que la medida responde a una revisión de su modelo productivo en la Argentina.
Desde la firma explicaron a El Cronista que no pudieron sostener la competitividad necesaria en producción y abastecimiento, y que la planta de Pilar “no cumplió con la parte estratégica prevista”.
Pese a esta decisión, la empresa aseguró que su continuidad en el país no está en discusión. Según detalló en un comunicado, Whirlpool concentrará sus operaciones en actividades comerciales y de servicio, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio nacional. La compañía remarcó que su portafolio de productos seguirá disponible para los consumidores.
Este cambio implica el abandono de la producción local, que será reemplazada por importaciones. Sin embargo, la compañía recordó que su operación en Argentina históricamente se abasteció desde Brasil, Colombia, China y Europa, por lo que la planta de Pilar no definía la totalidad del suministro.
La decisión se conoce en un contexto adverso para el comercio minorista, marcado por la caída del consumo y el aumento de importaciones. En ese marco, el Gobierno redujo en mayo del año pasado los aranceles de importación de heladeras y lavarropas, del 35% al 20%.
“El contexto económico obliga a buscar alternativas, pero la responsabilidad por este cambio la asumimos como compañía”, indicaron desde Whirlpool.
La planta de Pilar había sido inaugurada hace tres años, en octubre de 2022, tras una inversión de u$s 52 millones, y era presentada como la fábrica de lavarropas más moderna del mundo. Contaba con 30.000 metros cuadrados y una producción anual de 300.000 unidades, equivalente a un lavarropas cada 40 segundos, empleando a más de 200 trabajadores de manera directa. La fábrica había sido concebida para exportar el 70% de su producción con el objetivo de generar un balance positivo de divisas.
La empresa, con 35 años de presencia en el país, aún no definió el futuro del predio industrial tras el cierre.