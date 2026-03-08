Wado de Pedro apuntó contra Milei y denunció el desfinanciamiento de la Educación Técnica
El senador nacional Wado de Pedro apuntó contra el presidente Javier Milei porque “le da poca importancia a la educación”, fundamentando ello en que “uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil”.
“En lo que va del gobierno de Milei el presupuesto educativo cayó más de un 50% y la educación técnica sufrió un recorte del 93%”, denunció el legislador peronista.
Mirá qué poca importancia le da Javier Milei a la educación que uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil.
Los países que funcionan apuestan por la escuela técnica y la educación… En lo que va del gobierno… pic.twitter.com/KRZoKYU825
— Wado de Pedro (@wadodecorrido) March 8, 2026
Al mismo tiempo, Wado de Pedro pidió que: “El resto de los senadores, diputados y dirigentes se sumen” a la defensa de la Educación Técnica “para garantizarle un futuro digno a las generaciones que vienen”.