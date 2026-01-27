Vuelve la tensión a los aeropuertos: Atepsa retoma las medidas de fuerza tras el fin de la conciliación obligatoria
Tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria que había suspendido las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que nuclea a los controladores aéreos anunció que retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país. La decisión llega sin acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y en la antesala de una nueva escalada del conflicto.
La disputa entre las partes se arrastra desde hace varios meses, con asambleas, paros, denuncias judiciales y una fuerte tensión institucional. Si bien el reclamo incluye cuestiones salariales, desde el sindicato remarcan que el eje central del conflicto es el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, además de otras irregularidades que, sostienen, no fueron corregidas por la empresa estatal.
“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”, informó Atepsa a través de un comunicado oficial.
Servicios esenciales y advertencias de EANA
Desde EANA recordaron que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de acción, Atepsa deberá presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y las medidas no podrán afectar más del 45 por ciento de las operaciones aéreas.
Fuentes del sector indicaron que, por el momento, no existe un cronograma concreto de paros, lo que deja abierta una instancia para intentar una salida negociada y evitar el impacto que una eventual escalada podría generar sobre pasajeros, trabajadores y el sistema aeronáutico en su conjunto.
Cruces y acusaciones
Desde el sindicato cuestionaron con dureza la actitud de la empresa. “Se debatieron tanto la situación actual como las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asumen los compromisos asumidos ni aportan soluciones al conflicto”, señalaron.
En ese sentido, Atepsa sostuvo que “las medidas legítimas de acción sindical serán consecuencia directa del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA”, aunque ratificó su voluntad de diálogo, advirtiendo que no convalidará “dilaciones ni acuerdos que luego no se cumplen”.
Un conflicto sensible para la actividad aérea
La magnitud del conflicto está directamente vinculada al rol estratégico que cumplen los controladores aéreos, responsables de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar aeronaves durante los despegues, vuelos y aterrizajes en todos los aeropuertos del país, ya sea desde las torres de control o los Centros de Control de Área (ACC).
EANA es la empresa estatal encargada de prestar estos servicios, mientras que su personal se encuentra nucleado en Atepsa.
Investigaciones judiciales y denuncias penales
El conflicto también tiene derivaciones judiciales. Durante 2025 se registraron múltiples episodios de protesta que afectaron la actividad aérea, especialmente en vacaciones de invierno y fines de año. Tras un acuerdo alcanzado en agosto, que preveía un aumento salarial del 15 por ciento en cuatro tramos, las medidas se suspendieron, pero volvieron en noviembre y diciembre, lo que motivó la intervención de la Secretaría de Trabajo mediante la conciliación obligatoria.
En paralelo, avanza en los tribunales de Comodoro Py una investigación que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, por una presunta maniobra fraudulenta relacionada con un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023. Según la causa, el acta reclamada por el gremio no figura en los registros administrativos, legales ni contables de la empresa.
Además, EANA presentó una denuncia penal contra el sindicato, al considerar que algunas protestas pusieron en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operatoria aérea.