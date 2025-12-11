Vuelta a los mercados: el Gobierno salió a buscar dólares… y encontró solo los de casa
A pesar de la expectativa que generó el anuncio sobre una vuelta anticipada de Argentina a los mercados de deuda, la colocación del Bonar 2029 realizada este miércoles terminó siendo más moderada de lo que se proyectaba. La emisión de US$ 1.000 millones a una tasa del 9,26% fue bien recibida en algunos sectores financieros, aunque el hecho de que la demanda proviniera casi en su totalidad de inversores locales dejó en claro que todavía está pendiente el desafío de atraer capital externo.
Si bien el ministro Luis Caputo había adelantado que se emitiría por US$ 1.000 millones, en la previa varios operadores del mercado especulaban con un monto superior e incluso con la participación de algún jugador internacional en la licitación primaria. Finalmente, la demanda se concentró en inversores institucionales locales, beneficiados por los ajustes recientes del Banco Central que facilitaron el acceso a esta operación.
En total, se registraron ofertas por US$ 1.400 millones, pero el Tesoro optó por adjudicar un monto menor para sostener una tasa cercana al 9%. “La tasa estuvo dentro de lo esperado —entre 9% y 9,5%—, pero el monto fue inferior. El Gobierno eligió convalidar poca oferta y tomó todo lo local, incluso tras modificaciones que permitieron a aseguradoras aumentar su exposición”, explicó Gustavo Neffa (Research For Traders).
Desde Max Capital destacaron que para inversores locales el atractivo radicó en que personas físicas pueden suscribir usando dólares al tipo de cambio oficial, con la condición de mantener el bono por 15 días, lo que permite capturar la brecha cambiaria, mientras que los bancos pueden operar de forma similar con un plazo mínimo de 90 días.
A diferencia de las expectativas iniciales, los inversores internacionales prácticamente no participaron. Analistas señalaron que algunos estaban dispuestos a ingresar, pero solo a rendimientos superiores al 11%, lo que los dejó fuera de esta primera colocación. “Fue un buen gesto de aprovechamiento del ahorro local, pero para emisiones mayores se necesitarán jugadores externos”, remarcaron operadores.
Para Pablo Repetto (Aurum Valores), el resultado deja una señal mixta: por un lado, la colocación demuestra que el Tesoro empieza a recuperar capacidad para financiarse, pero por otro, se esperaba captar más fondos y a una tasa menor. Según sus cálculos, la TIR del nuevo bono rondaría el 9,47%.
Fondos insuficientes para enero
Con los US$ 1.000 millones obtenidos, el Tesoro solo podrá cubrir menos del 25% del vencimiento del 9 de enero con acreedores privados. En la City descuentan que Caputo deberá acudir a otras fuentes, entre ellas:
- Privatización de cuatro represas, que podría aportar unos US$ 700 millones.
- Préstamo repo con bancos internacionales, aún sin confirmar.
- Reapertura del Bonar 2029 hacia fin de mes, con el objetivo de mejorar tasas y reforzar liquidez.
Última licitación del año
El Tesoro encara este jueves la última licitación en pesos del año, que incluye un menú compuesto por:
- Cuatro títulos a tasa fija
- Una letra TAMAR
- Cuatro bonos CER cupón cero
- Un bono dólar linked
El objetivo es renovar más de $14,5 billones en manos del sector privado.