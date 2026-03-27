Vuelos privados de Adorni: una empleada declaró que le pidieron “no facturar” el viaje a Punta del Este
En una causa que investiga quién pagó los vuelos privados en los que Manuel Adorni viajó con su familia a Punta del Este en febrero, la empleada del broker que comercializó esos traslados, Vanesa Tossi, declaró ante el juez federal Ariel Lijo que le pidieron evitar la emisión de comprobantes. “Me pidieron que no lo facturara”, sostuvo bajo juramento.
La frase de Tossi quedó asentada en el expediente y se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación judicial.
De un viaje “entre amigos” a un nombre propio
Según relató ante Lijo, el primer planteo que recibió fue el de un viaje a Punta del Este con una “familia amiga”. Recién después, detalló Tossi, se aclaró que esos acompañantes eran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia.
Para entonces, Tossi ya estaba a cargo de coordinar toda la operación: vuelos, horarios y pagos. Fue el nexo directo entre el broker y los pasajeros durante toda la gestión del viaje.
El teléfono que interrumpió todo
La mujer llevaba más de una hora declarando cuando un episodio alteró la rutina judicial. Primero llegó un mensaje al celular. Después, un llamado.
“Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat. Era Marcelo Grandio, el periodista al que Tossi señaló como quien pagó los vuelos. Ella no respondió. Minutos más tarde, el teléfono volvió a sonar.
Todo ocurrió delante de los funcionarios judiciales y quedó registrado en el expediente.
Más tarde, la testigo contó que no era la primera vez que la contactaba: ya la había llamado en otras oportunidades, según dijo, “muy nervioso” por el tema.
El dinero, los tramos y la factura en discusión
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el viaje se pagó en partes.
El tramo de ida fue facturado a la productora de Grandio, Imhouse, contratista de la TV Pública. El regreso, en cambio, se abonó en efectivo mediante un intermediario identificado como “Horacio”.
Luego se emitió una factura por 3.000 dólares, fechada el 9 de marzo, casualmente el mismo día en que el caso se hizo público.
Sin embargo, según Tossi, esa factura fue posteriormente desconocida por el propio Grandio a través de una carta documento.
Dos relatos en tensión
En la causa, los testimonios coinciden en señalar que el pago fue realizado por el periodista Marcelo Grandio.
En paralelo, Manuel Adorni sostuvo públicamente que el viaje lo pagó de su bolsillo, incluso en efectivo, y que se hizo cargo de sus pasajes. Pero hasta ahora no mostró ningún comprobante, ni ante la Justicia ni en público.
Esa falta de papeles es lo que empuja la investigación: en los últimos días hubo allanamientos en San Fernando y en la TV Pública para intentar reconstruir cómo se pagaron esos vuelos privados.