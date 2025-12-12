Vuelco en la Ruta 168 durante una fuerte tormenta
Un vehículo utilitario volcó este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 168, en el tramo que conecta Paraná y Santa Fe, en medio de una intensa lluvia acompañada por fuertes vientos. El siniestro ocurrió pasando el peaje, del lado santafesino.
Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná informaron que inicialmente habían recibido un aviso que ubicaba el accidente en jurisdicción entrerriana, pero al llegar al punto señalado se encontraron con que el hecho había ocurrido del lado de Santa Fe.
Al arribar, encontraron la utilitaria volcada y sin ocupantes en su interior. Según explicaron, el conductor ya había salido por sus propios medios y había sido asistido por una ambulancia del 107 de Paraná, por lo que no fue necesaria una operación de rescate.
Aunque el ocupante no estaba en riesgo, el personal trabajó en la zona para evitar complicaciones posteriores. Los Bomberos indicaron que realizaron tareas de prevención debido a que la batería del vehículo estaba en contacto con el capot, situación que podría generar riesgos adicionales. La zona fue asegurada y el rodado estabilizado.
El conductor sufrió lesiones que no serían de gravedad, mientras que la utilitaria quedó con importantes daños materiales producto del vuelco.