“Voy a gobernar Buenos Aires, esa es mi intención”, aseguró José Luis Espert
El diputado nacional José Luis Espert encabeza la lista de candidatos de La Libertad Avanza para la Cámara Baja del Congreso en representación de la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, reconoció que esta candidatura sería un primer paso para pelear por la gobernación bonaerense en 2027.
“Con el presidente (Javier Milei) estamos trabajando desde el año pasado en un proyecto con cada ministro del Gabinete nacional para hacer un trabajo en paralelo para la provincia de Buenos Aires”, afirmó Espert en diálogo con Radio Rivadavia.
Y continuó: “Lo veo como el primer paso para destronar al kirchnerismo en 2027. Mi intención es gobernar la provincia de Buenos Aires y eso requiere una primera parada en 2025”.
En ese sentido, aseguró que desde LLA tienen “muchísima fe” sobre los resultados electorales tanto de septiembre, cuando se votará legisladores provinciales en la Provincia, como en octubre, que se eligen diputados y senadores nacionales.
Sin embargo, le pidió a los bonaerenses que “vayan a votar para triunfar y derrotar el aparato del kirchnerismo”.
“Vemos con optimismo las dos elecciones. Forzosamente, se polariza y entendemos que al kirchnerismo hay que sacarlo de la Provincia definitivamente en 2027, pero hay que empezar este año. Hay que polarizar porque kirchnerismo significa miseria”, marcó.
Y continuó en esa línea: “Decimos ‘Nunca Más’ al kirchnerismo porque no queremos que la gente de bien viva muerta de miedo como consecuencia de que los delincuentes andan tranquilos en la calle”.
“Nunca más al adoctrinamiento en la escuela, nunca más a no tener salud, nunca más la descalificación a la policía, queremos policías empoderados, nunca más un estado elefantiásico. Eso tenemos que debatir: cómo reconstruir la provincia de Buenos Aires que ellos han destruido”, aseveró Espert, y remarcó: “Tenemos muy en claro lo que hay que hacer”.
“Aplicar las medidas que Javier Milei lleva adelante a nivel nacional, achicar el Estado, reducir impuestos, cortar piquetes y recuperar las calles”, enumeró.
Asimismo, desmintió las declaraciones de Jorge Taiana, candidato a diputado por Fuerza Patria, quien vinculó a Espert con un caso de narcotráfico. “Desde que entré en política en 2019, esto me lo vienen diciendo y es una operación para no debatir las cosas que hay que debatir”, contestó el libertario.
“Debatamos el desastre que han dejado en la provincia de Buenos Aires, han dejado una cloaca. ¿Cómo hacen para transformarse en los líderes de la reconstrucción? Como no tienen argumentos caen en descalificaciones ridículas como estas”, completó.