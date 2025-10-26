Maran Suites & Towers

Votó Taiana: “El Gobierno no ha dado las explicaciones suficientes sobre cómo votar con la Boleta Única Papel”

Redacción | 26/10/2025 | Elecciones 2025 | No hay comentarios

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó esta mañana y sostuvo que espera que la votación con la BUP (Boleta Única de Papel) “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo”.

“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, planteó tras votar en una escuela del municipio de Vicente López.

Consultado sobre si espera que se vuelque mayor cantidad de gente a votar en esta elecciones en comparación a las provinciales de los meses anteriores, Taiana respondió: “Seguramente si, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación, es lo que ha pasado siempre”.

Y cerró: “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo”.

