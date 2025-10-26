Votó Sergio Massa: “Estamos en una elección crucial, la primera desde la segunda vuelta”
El exministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, votó este mediodía en Tigre, luego de haber acompañado a Juan Grabois en el cierre de campaña de Fuerza Patria. Tras emitir su sufragio, afirmó que “estamos en una elección crucial” y explicó qué se pone en juego para el oficialismo y la oposición.
Massa destacó además que el sistema de Boleta Única de Papel “facilitó la participación” y comentó que estuvo en contacto con “gobernadores y candidatos” para conocer las experiencias en los distintos distritos.
“Estamos ante una elección crucial, la primera desde la segunda vuelta. El Gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que respaldaba sus decisiones, mientras que la oposición pone en juego la representación de quienes no comparten ese camino”, sostuvo el exfuncionario.
En ese sentido, subrayó que para la oposición “se trata de poner en juego la capacidad de representar a los sectores que no comparten el rumbo del Gobierno”. En el caso de la provincia de Buenos Aires, añadió, “hay que ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, que fue importante”.
Sobre el panorama posterior a los comicios, Massa indicó:
“Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, la madre de las batallas. En segundo lugar, cómo va a quedar el Congreso, porque el Gobierno tiene la obligación de construir una mayoría que hoy no tiene, y nosotros la responsabilidad de seguir siendo minoría representando a la oposición”.
Además, remarcó la necesidad de acordar una agenda común de país:
“Tenemos que tratar de construir una agenda de qué queremos como país. Una elección no es más que un test de acompañamiento. Mañana hay que levantarse y seguir trabajando”.
Finalmente, ponderó el trabajo del peronismo y la importancia de la unidad:
“La unión hace la fuerza. No es solo una cuestión política; en la familia, en la vida cotidiana, el trabajo conjunto siempre es muy importante. Sumar ideas, incluso desde la diferencia, construye fortaleza en las decisiones y en los caminos que uno elige”, concluyó.