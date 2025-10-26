Votó Schneider: “Solo resta esperar la opinión de los entrerrianos, que siempre va a ser la mejor y la que corresponda”
Darío Schneider, candidato a diputado nacional por Entre Ríos de la Alianza La Libertad Avanza, votó este domingo por la mañana en la Escuela N° 11 “Remedios E. de San Martín”, en la ciudad de Crespo. Tras emitir su sufragio, contó: “Estamos contentos porque pudimos hacer una buena campaña que si bien fue corta tuvimos buena recepción en todos lados. Está todo hecho, solo resta esperar la opinión de los entrerrianos, que siempre va a ser la mejor y la que corresponda”.
En ese sentido, agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es elegir nuestro voto, por eso invitamos a todos a que vengan a votar, es muy rápido y simple. La gente con la cual pude charlar está contenta con este nuevo sistema de votación”.
El actual ministro de Planeamiento del Gobierno de Entre Ríos, valoró por último la agilidad del nuevo sistema: “Se ve mucho movimiento, pero no hay demoras y esto puede alentar a venir a votar ya que no hay inconvenientes”.