Votó Mirtha Legrand: “Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”
Desde primeras horas de la mañana, Argentina vive una jornada histórica con las Elecciones Legislativas 2025, y entre los ciudadanos que acudieron a las urnas, figuras emblemáticas del espectáculo no quisieron quedarse afuera. Alrededor de las 13, Mirtha Legrand se presentó para emitir su voto.
Fiel a su estilo y compromiso democrático, la diva llegó con puntualidad y elegancia a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en Güemes 4621. Al descender de su vehículo, fue abordada por la prensa y, con su carisma habitual, comentó sobre su estado anímico: “Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo“, destacando que su éxito profesional convive con su entusiasmo por la participación ciudadana.
Tras votar, Mirtha Legrand subrayó el cambio en la modalidad de votación, señalando: “Sí, cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar. Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión“. La conductora mostró así su entusiasmo por estrenar la Boleta Única de Papel (BUP) y resaltó su elección de vestuario con aires patrios como símbolo de pertenencia y orgullo.
La diva también recordó con emoción sus primeras experiencias votando: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!“, enfatizando su trayectoria como referente de la televisión y su vínculo con la vida cívica del país. Entre selfies, aplausos y elogios de los presentes, Mirtha se convirtió en testigo y protagonista de un domingo donde tradición, democracia y televisión se cruzaron bajo la misma bandera.