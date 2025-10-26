Votó Máximo Kirchner: “Tenemos que lograr, en la diferencia, debatir y discutir entendiendo que somos parte de un país”
El diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto a media mañana en La Plata y criticó la opinión del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre los comicios en Argentina, asegurando que “a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo votar en el nuestro”.
Tras sufragar, Kirchner señaló que defender la no interferencia extranjera en el proceso electoral “son principios básicos”. En ese marco, destacó la necesidad de que los espacios políticos, más allá de sus diferencias, recuperen la autoestima: “Tenemos que lograr, en la diferencia, mirarnos a la cara, debatir y discutir entendiendo que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro país”.
El dirigente peronista agregó que, pese a las discrepancias internas, es fundamental reconocer intereses comunes bajo la misma bandera y fomentar una discusión madura. También cuestionó medidas económicas recientes: “Es extraño que el Tesoro compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás”.
Además, criticó leyes impulsadas por el oficialismo, como la Ley Bases y el RIGI, considerando que “hay que derogar o modificar estas normas porque pueden dañar a la economía argentina a largo plazo”. Respecto al gobierno actual, afirmó que “tienen que tener un rato de humildad y entender que las ideas que aplicaron no funcionaron”, aunque reconoció que algunas políticas sociales fueron positivas y deben ser respetadas dentro del marco democrático.
Kirchner cerró su mensaje reafirmando la soberanía argentina: “Un país no se termina nunca, tenemos que cuidar mucho nuestro país porque no puede ser que un señor de otro país diga que la Argentina se está muriendo y que si no se hace lo que él quiere, nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, libre y no puede dejarse someter a esta humillación nacional, pertenezca a la fuerza que sea”.