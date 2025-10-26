Votó Mauricio Macri: “Estas elecciones son una oportunidad para que el Gobierno plantee cambios serios”
El expresidente Mauricio Macri renovó este domingo su disposición a “ayudar a generar gobernabilidad” en el país y expresó su deseo de que “el Gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce el equipo para que haya estabilidad y podamos crecer”.
Luego de emitir su voto en el colegio Lenguas Vivas del barrio porteño de Palermo, el líder del PRO calificó las elecciones legislativas como “una oportunidad para que el Gobierno plantee cambios serios” y reafirmó su apoyo a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.
Vestido de manera informal, con pantalón blanco, camisa celeste y saco de lino azul, Macri llegó al establecimiento con una bolsa de facturas, saludó a las autoridades de mesa y emitió su voto a las 11:40.
Consultado sobre su relación con Milei, el exmandatario aseguró que mantiene “una buena comunicación” y aclaró que no hubo conversaciones sobre cargos ministeriales. “Él tiene mi número, si necesita algo me va a llamar”, señaló.
Macri destacó que estos comicios representan “una oportunidad para reforzar la gobernabilidad y consolidar los esfuerzos del Gobierno para sacar a la Argentina de la crisis que dejó el populismo irresponsable”.
En tono optimista, agregó: “Más allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para renovar la esperanza. Hay que acercarse y votar”.
Finalmente, reflexionó sobre el panorama político y económico: “Lo importante es poner sentido común a todo lo que está pasando. Con una elección pareja, el mercado se va a calmar”.