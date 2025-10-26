Votó Martín Menem: “De alguna manera se plebiscita un gobierno después de 22 meses de trabajo”
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y referente de La Libertad Avanza en La Rioja, Martín Menem, emitió su voto este domingo y afirmó que las elecciones legislativas 2025 representan “un plebiscito para el gobierno nacional”, a casi dos años del balotaje que llevó a Javier Milei a la presidencia.
“Es la primera elección nacional después del balotaje. De alguna manera se plebiscita un gobierno después de 22 meses de trabajo”, señaló Menem ante la prensa, destacando la trascendencia de la jornada electoral.
Consultado sobre el clima social, respondió con ironía: “¿El enojo de cuál gente? ¿De toda La Rioja? Bueno, La Rioja está enojada también. No para que se olviden”.
El titular de Diputados defendió el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y pidió poner fin a las prácticas partidarias previas a los comicios: “El sistema es mucho más transparente y todas las provincias deberían adherir. Lamentablemente vimos maniobras clientelares en los últimos días. Ojalá los dirigentes locales abandonen ese tipo de conductas y la gente pueda votar en libertad”.
Respecto a posibles cambios en el Gabinete nacional, Menem evitó adelantar definiciones y reafirmó su respaldo al mandatario: “Los cambios los decide el Presidente. Nosotros estamos para acompañarlo”.
Antes de retirarse, confirmó que viajará en las próximas horas y que no permanecerá en la provincia durante el recuento de votos.