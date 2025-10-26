Votó Luis Petri: “Estas elecciones no tienen nada que ver con el 2027”
Luis Petri, actual ministro de Defensa y candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza, emitió su sufragio este domingo al mediodía en la Escuela N°4084 de San Martín, Mendoza, y afirmó que en estas elecciones se decide “si queremos volver al pasado o si apostamos por el futuro”.
El funcionario instó a la ciudadanía a acercarse a las urnas, subrayando que “el futuro está en nuestras manos”. Estuvo acompañado por su hermana, su hijo y su padre, y frente a la prensa sostuvo: “Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno. Se está discutiendo el destino del país, se está plebiscitando el futuro y el destino de los argentinos, sobre si queremos volver al pasado o apostamos al futuro. No tiene nada que ver con el 2027”.
Consultado sobre si viajaría a Buenos Aires para seguir los resultados junto a su equipo, Petri confirmó que permanecerá en Mendoza.